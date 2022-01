¡Rescates masivos! 54 bañistas salvados en playas de Cartagena

Joel Barrios Zuñiga, comandante operativo de Salvavidas.

Barrios Zúñiga recalcó: “A pesar de que tuvimos muchísimos rescates exitosos este puente festivo y de la satisfacción que individualmente embarga a cada uno de los salvavidas que intervinieron en cada uno de los rescates, no deja de entristecer al grupo y a Bomberos la muerte de personas tan jóvenes, de 14 y 21 años. Ese hecho hoy bajonea emocionalmente al equipo y estamos rodeando al salvavidas que, aunque salvó a cuatro menores, solo tiene en su mente la imagen del niño que se soltó”.

Lamentó que “son varias las cosas que dificultan la labor del salvavidas. Muchas veces llegan grupos de muchachos a las playas. Les estamos dando las recomendaciones: “no se bañe al lado del espolón, échese para acá, está muy lejos, acérquese, no cruce la línea imaginaria”, y las toman como si el salvavidas estuviera obstaculizando su libre esparcimiento, entonces lo agreden”.

“En el caso de Manzanillo no ocurrió eso, pero es lo general, lo que sucede a diario. También ocurre que los adultos o padres de familia no cuidan a sus niños y jóvenes. Van a playa en plan familiar, abandonan a los niños, no los encuentran y tiene el salvavidas que descuidar su labor de vigilancia para buscarle al padre o al niño”, agregó el comandante.

Los rescates

El Comando Operativo de Salvavidas informó que durante el puente festivo se efectuaron un total de 17 rescates, en los cuales 54 personas fueron salvadas del mar y dos resultaron ahogadas. Los casos se discriminan así:

Sábado 8 de enero

Manzanillo del Mar: 3 personas

Bocagrande - Hotel Dorado Plaza: 1 persona