“Salgan a las calles”: viceministro pide defender la reforma laboral

Sin duda alguna tiene que haber una presión ciudadana para que la reforma camine en el Congreso y los congresistas también sientan que ellos no se deben a su partido político ni al interés que tengan, sino al pueblo colombiano. Estamos perfeccionando el texto que vamos a presentar al Congreso en los próximos días en las próximas semanas no tenemos ahí una fecha exacta dependerá de la de la orientación del ministro del Interior y obviamente la señora ministra, pero estamos haciendo muchas conversaciones, pues para afinar ese texto claro que van a haber cambios será un texto distinto al que presentamos el 16 de marzo pasado.

Bueno, todo dependerá sin duda alguna del trabajo que se debe hacer en el Ministerio con los partidos, con las Bancadas, en una relación con el Congreso y nosotros obviamente también, como lo ha señalado el presidente. Nosotros creemos que sin movilización esta reforma no van a pasar, es decir, el presidente ha insistido para que esta reformas pasen se necesita que la ciudadanía esté reclamando.

Teniendo en cuenta que la reforma laboral no pudo pasar a segundo debate, ¿qué están haciendo para que esta vez sí lo haga?

Algunos empresarios y microempresarios consideran que con los cambios en la reforma será más caro contratar trabajadores, ¿está fundamentada esa preocupación?

Obviamente este ha sido un debate, es que hace muchos años no teníamos un debate alrededor del mundo del trabajo. La última reforma laboral fue en el año 2002 y fue para quitarle, derecho a los trabajadores con la promesa de que iban a generar empleo. Las personas no conocen sus derechos laborales y el derecho laboral no seguirá siendo el mismo con o sin reforma.

¿Qué planean para estas microempresas y su política de empleo?

En nuestro Plan Nacional de Desarrollo se enfoca la política de empleo, de protección al empleo, de generación de empleo y de protección a la pequeña y mediana empresa que es nuestro tejido empresarial. Por ejemplo, el abaratamiento del crédito, los incentivos de generación y protección al empleo que existen en el Ministerio del Trabajo, nosotros no solamente los mantuvimos los que ya venían sino que los fortalecemos. Hay distintas políticas que complementan: la política de empleo, la política de reducción de informalidad, entre otras y lo que busca esta reforma laboral es mejorar los ingresos de los trabajadores y estandarizar nuestras relaciones laborales.