“Se nos viene una catástrofe ambiental”: denuncian mortandad de peces

Al levantarse y llegar a su balcón para contemplar el nuevo día, Diana Arango comprendió que algo estaba mal en el ambiente. Había más aves que de costumbre volando los alrededores del lago, el olor era nauseabundo y abajo se encontraban varias personas tomando fotografías en las orillas. Diana de inmediato supo que se trataba de una nueva mortandad de peces en El Laguito.

“Se hizo realidad lo que tanto temíamos, ya lo habíamos advertido varas veces y las autoridades hicieron caso omiso a nuestra preocupación. Les dijimos que el lago se estaba secando muy rápido, tenía mucha sedimentación y no había oxigenación porque desde el 31 de diciembre se había terminado el contrato para el funcionamiento de la bomba axial. Le hicimos saber al Distrito que podía ocurrir una catástrofe ambiental y ya hoy estamos viendo las primeras consecuencias”, sostuvo Arango, una de las habitantes con mayor sentido de pertenencia por los temas ambientales del barrio. Lea: “El lago cada día se seca más, a este ritmo desaparecerá”: temor en El Laguito

“Esta contaminación no solo afecta a las especies acuáticas sino también a nosotros los seres humanos. Los de Cardique no viven aquí, tampoco los de Edurbe o de la Alcaldía, ellos no están respirando este aire ni tienen a decenas de peces muertos en sus frentes, por eso no les importa lo que pasa en El Laguito. Esto no se trata de cartas ni de radicados, se trata de acciones concretas y urgentes”, añadió la residente.