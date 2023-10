Secretaria de Educación de Dau renunció y se irá con Petro

“Hoy quiero agradecerle por hacer posible una meta personal y social, llegar a ser la secretaria de educación de Cartagena, que solo fue posible en un gobierno como este: libre de sellos y marcas, naturalmente genuino y sobre todo transparente. Yo estoy orgullosa de haber crecido a su lado y de ser testigo de la fuerza de las luchas que durante tanto tiempo lidera; fue y sigue siendo inspiración para mí. El camino por la secretaría me permitió poner en marcha muchas ideas y sueños de miles de maestros y estudiantes de Cartagena, gracias a que usted me dio libertad y confió en lo que soy. Siempre estará en mi corazón y daré testimonio de lo que fue trabajar con un hombre tan especial como usted”.

“Hoy debo partir, la ministra de Educación me ha llamado a ser parte del equipo en la Dirección Nacional de Calidad y quiero asumir ese reto para seguir aportando desde otros lugares la apuesta por una educación de calidad, inclusiva y universal. Por ello renuncio al cargo de secretaria de Educación Distrital a partir del 31 de octubre del 2023, cargo que usted me hizo el honor de confiarme y que llevé a la altura como me lo pidió. He dejado compilado como lo establece la norma el informe de gestión a corte del 31 de octubre, así como las recomendaciones para el próximo gobierno, el cual también dejaré radicado en control interno”, concluyó en sui carta de renuncia.