“Si la APP no se adjudica se estructura otro proyecto”: Mintransporte sobre el Dique

“En el proceso de empalme se le pidió al entonces presidente, Iván Duque, que suspendiera el proceso de adjudicación y así lo hicieron. El propósito de esa solicitud era conversar, ya que hay voces de la JEP y la Contraloría... Recordemos que este es un proceso contractual, si uno decide no adjudicarlo porque se nos ocurrió por capricho, el único proponente puede demandarnos y no podemos ser irresponsables”, dijo Reyes.

Reyes indicó que “las comunidades no pueden negarse a algo que puede recordar”, haciendo referencia a los beneficios que traería el proyecto en la mitigación de las inundaciones. “¿Cuántas inundaciones ha tenido Calamar y las zonas aledañas?... Uno no puede vivir en un país y oponerse a todo. Un informe del Ideam presenta a La Mojana y la zona del Dique como dos gravísimas preocupaciones”, añadió.

El funcionario del alto gobierno aseguró que la próxima semana se reunirá con las comunidades del hidrovía en el municipio de Santa Lucía (Atlántico) para escucharlas. El encuentro contará con la presencia de los órganos de control, congresistas, etc. “Vamos a ir el próximo 26 de agosto a la zona. Aquí ha habido todo tipo de proceso consultivo y como resultado de eso se le ha impuesto una cantidad de cosas al proponente. Hay que aclarar que una vez se adjudique el proyecto no se iniciarán las obras inmediatamente”, agregó mintransporte.

“Si este proyecto no se adjudica -y no estoy hablando de este- pero si el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encuentra algunas irregularidades y que no se puede adjudicar porque se encontraron cosas terrible, al otro día vamos a estructurar otro para ya porque la situación es muy grave”, contó el ministro de Transporte.

“Sacyr representa desarrollo”

Guillermo Reyes reiteró que no es ilegal que se haya presentado un solo proponente en el proceso de adjudicación del canal del Dique: “Sacyr es una firma que para el Estado Colombiano representa desarrollo. Las obras de ellos se conocen como el puente Pumarejo y hay tenido otras concesiones”, y aclaró: “Esto no quiere decir que esté diciendo que sea la firma que haya que adjudicarle el proyecto”.

La ANI

En el encuentro, el gobierno destacó el proceso de socialización que se iniciará con las comunidades, los órganos de control y la JEP. En presidente de la ANI, William Camargo, aseguró que están estudiando todos los requerimientos de las comunidades y los órganos de control para tomar una decisión definitiva antes del 12 de septiembre.