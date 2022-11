“Si quieren la paz en Colombia debe cambiar la política de drogas en el mundo”: Petro

Se refirió a la lucha contra las drogas en el mundo. “Si no hay un cambio de política de drogas en el mundo en relación a las que se producen en América Latina, las posibilidades de paz no se pueden sostener. Este es un mensaje que debe ser claro, si quieren la paz de Colombia y nosotros sí que la queremos, hay que cambiar políticas mundiales”, enfatizó el mandatario. Lea: Gobierno ganó la puja: narcodisidentes de Farc sí entrarán a la paz total de Petro

En la conmemoración de los seis años el Proceso de Paz, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó que anteriores gobiernos no hayan hecho cumplir los acuerdos firmados con las Farc.

“Se han presentado muchos retrasos en cuanto a cosas fundamentales. En el punto de tierras no se ha logrado de fondo, que era de tres millones de hectáreas, siete millones de titulación y eso no ha sido posible. No se ha podido hacer el censo agrario y los PDET con enfoque territorial que eran como banderas, están por hacerse casi todos”, indicó Granda.