¿Sin plata y en apuros? Así puedes hacer un préstamo salvavidas en Nequi

Estos préstamos están diseñados para cuando alguien requiera de una ayuda urgente y no tenga que correr a la casa de empeño. Esta opción puede ser de gran alivio para aquellos que usan frecuentemente la aplicación, y pueden ir abonando al saldo prestado. Sin embargo; también están quienes han intentado realizar el préstamo y la aplicación les notifica que “no es posible realizar el acuerdo por el momento”.

Este es el caso de Karina Regino, una joven cartagenera que le contó a El Universal lo que le pasó cuando intentó acceder a este beneficio en la aplicación, ella desconoce las razones. “Yo no suelo estar prestando dinero, pero una compañera de trabajo me dijo una vez que a ella le prestaron $500.000 por Nequi, y que la aplicación se los había transferido enseguida. Le pregunté que si le había tocado pagarlos de a cuotas, y me dijo que ya los estaba terminando de pagar, que le debitaban mensualmente las cuotas y listo. Así que yo intenté hacer lo mismo, y me metí en la opción “préstamos propulsor” para ver cuánto me podían prestar”, relató la joven.