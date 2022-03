Sin tapabocas en la calle: expertos entregan recomendaciones

El Decreto 0284 estipula que no habrá necesidad de usar tapabocas en la calle, estadios y en general todos los espacios abiertos donde haya ventilación directa de aire, como en parques y terrazas hasta las 24:00 horas del 30 de abril de 2022.

Así, Cartagena es una de las ciudades junto a otros 451 municipios en el país, que pueden dejar de usar la mascarilla al aire libre por superar el 70% en esquemas completos de vacunación contra el COVID-19.

Para el doctor Andrés Duarte Osorio, director del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, hay que tener claro que la pandemia de COVID-19 no ha terminado, pese a esta disposición.

“Hay que comenzar por tener una conciencia cierta de que la pandemia no está terminando porque nos quitan la exigencia del uso del tapabocas. Como la pandemia no ha terminado, las demás medidas de control que hemos venido utilizando las debemos mantener: distanciamiento, lavado frecuente de manos y la higiene respiratoria, es decir, que si vamos a toser o a estornudar debemos protegernos con el antebrazo para no esparcir partículas a nuestro alrededor”, expone.