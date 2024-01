Sisbén: el Gobierno lanza línea de crédito, estos son los grupos beneficiados

El Gobierno nacional ha presentado la iniciativa CREO (Crédito para la Economía Popular) con el propósito de eliminar el perjudicial sistema de préstamos conocido como ‘gota a gota’ y fomentar la inclusión financiera tanto en sectores agrarios como no agrarios.

La línea se enfoca en unidades de baja escala, tanto mercantiles como no mercantiles, pertenecientes a los estratos Sisbén A, B o C, que sean pequeños productores de bajos ingresos. En cuanto al tope de los préstamos, se informó que, para el sector no agrario, el monto máximo es de $2.000.000 con un plazo de hasta 12 meses. Para el sector agrario, el límite es de $4.000.000 con un plazo extendido de 24 meses.