Sisbén: estas serían las consecuencias de dar información falsa en la encuesta

Con la nueva metodología del Sisbén se desarrolló una clasificación cuyo resultado no es un índice cuantitativo. Esto significa que ya no existirá un puntaje de 0 a 100 sino una nueva clasificación que ordena la población por grupos. Hoy te explicaremos qué significa cada grupo y cómo hacer la consulta.

Para hacer parte de alguno de estos subsidios es necesario hacer parte de un grupo del Sisbén, el cual clasifica los hogares dependiendo de sus ingresos y condiciones socioeconómicas en cuatro grupos: A, B, C y D. Lea también: ¿Te pueden pagar subsidios sin estar en grupos A y B del Sisbén? Entérate aquí

Usualmente, en relación con la clasificación de los colombianos, quienes resultan siendo mayormente beneficiados por los subsidios son el Grupo A (pobreza extrema) y Grupo B (pobreza moderada). No obstante, algunos del Grupo C (vulnerable) también puede que reciban ayuda. La última calificación que tiene el Sisbén es Grupo D (no pobre, no vulnerable), así que por esas condiciones, posiblemente, no se le otorgan ayudas.

Cabe recordar que desde la última actualización de la encuesta, que pasó de numeral a subgrupos, la recategorización quedó de la siguiente manera:

Grupo A: población en pobreza extrema (A1 hasta A5)

Grupo B: población en pobreza moderada (B1 hasta B7)

Grupo C: población vulnerable (C1 hasta C18)

Grupo D: población no pobre, no vulnerable (D1 hasta D21)

El DNP señaló que al momento de indagar sobre la categorización asignada, la persona no podrá modificar, transmitir o usar contenidos de esa página con propósitos comerciales, de servicios o difusión pública.