Sisbén: los subsidios a los que pueden acceder grupos A, B, C y D

GRUPO D: corresponde hogares que no están en situación de pobreza y tiene un total de 21 subgrupos.

GRUPO C: representa a los hogares en condiciones de vulnerabilidad y tiene 18 subgrupos, del C1 al C18.

Para acceder a alguno de estos subsidios, es requisito pertenecer a un grupo del Sisbén, que categoriza a los hogares según sus ingresos y condiciones socioeconómicas en cuatro grupos: A, B, C y D. Lea también: Alista la hoja de vida: vacantes en Cartagena, Magangué y Mompós

Las parejas que estén clasificadas en el grupo B, también pueden solicitar la pensión familiar, en caso de no cumplir con las semanas requeridas.

Subsidios para educación: el Gobierno Nacional ofrece subsidios para la matrícula en colegios privados y públicos. Los hogares del grupo C pueden acceder a un subsidio de hasta el 50% del valor de la matrícula.

Subsidios para vivienda: el Gobierno Nacional ofrece subsidios para el pago de la cuota inicial de una vivienda nueva o usada. Los hogares del grupo C pueden acceder a un subsidio de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), pero solo hasta el subgrupo C7. Del C8 al C18, podrán acceder a subsidios de hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV). Lea también: Subsidios para damnificados: estas son las fechas de jornada de atención

Subsidios para salud: el Gobierno Nacional ofrece subsidios para el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el régimen subsidiado. Los hogares del grupo C pueden acceder a un subsidio de hasta el 100% de la UP

A pesar de que no existe una norma para escoger a los beneficiarios, en una buena parte de subsidios otorgados por el Gobierno no están disponibles para personas clasificadas en el grupo D al no ser consideradas como población en pobreza, ni vulnerable.

Aunque existen algunas excepciones como la del programa ‘Mi Casa Ya’, el cual permite que participen todos los grupos de la A hasta la D; no obstante, quienes estén en el subgrupo D21 no tendrán la posibilidad de ser parte del subsidio.