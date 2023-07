¡Solucionaron el daño! Volvieron las clases al colegio Mercedes Ábrego

Luego de dos semanas sin clases por falencias internas en el servicio de energía eléctrica, la normalidad académica retornó a la sede Ciudad Medellín de la Institución Educativa Mercedes Ábrego, en el barrio San Fernando. Lea: ¡Preocupante! 10 días sin clases por fallas en la energía eléctrica La Secretaría de Educación del Distrito (SED) dio a conocer que desde el pasado sábado los profesionales en sistemas eléctricos solucionaron el fallo de energía, y que el imprevisto reportado este lunes 24 de julio que dejó a un menor afectado por una leve descarga eléctrica al conectar un ventilador, se debió al uso de una extensión en mal estado que provocó que se dispararan las cuñas que alimentan el colegio. Lea: ¡Hasta cuándo! Nuevo plantón por falta de luz en colegio de San Fernando

Ante el suceso con el estudiante, ese mismo día la SED gestionó el arreglo y entregó recomendaciones a las directivas del plantel sobre el buen uso del sistema eléctrico.

“El equipo del área de Infraestructura de la Secretaría de Educación de Cartagena desde que se presentó el fallo eléctrico en la IE Mercedes Ábrego desplazó profesionales a fin de articular acciones que lo solucionaran. Tal como se acordó, el pasado sábado un grupo conformado con expertos en temas eléctricos detectaron la causa de la falta de suministro a la institución, y de inmediato se hicieron los trabajos requeridos para que la escuela quedara con el servicio eléctrico funcionando de manera óptima”, expresaron desde la autoridad educativa de Cartagena.

De igual manera, recalcaron que los profesionales eléctricos de la Secretaría de Educación dejaron una serie de recomendaciones a las directivas del colegio para evitar este tipo de situaciones, que no son estructurales y que requieren de la garantía de un uso adecuado de las redes de energía, con el fin de impedir afectaciones como las registradas en días anteriores.

Falló un salón