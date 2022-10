“Somos el cajero automático de los bandidos”: taxistas piden seguridad

Frank Sánchez, Sincontaxcar.

El gremio sostiene que durante la temporada de fiestas novembrinas los taxistas se convierten en los “cajeros automáticos” de los bandidos, razón por la que lanzan una alerta a las autoridades.

“Para esta época somos los cajeros electrónicos de los bandidos. Lo que más duele y nos incomoda es que las autoridades tienen conocimiento de todo. Esta es una situación que nos ha costado sangre a nosotros y la red de apoyo no se fortalece, como está institucionalizado. Cualquier acción delictiva la denunciamos por estos canales y si no hay una respuesta oportuna no se hace nada”, sostuvo el líder de Sincontaxcar.