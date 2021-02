Sondeo en Cartagena sobre los riesgos de COVID-19 y la vacunación

Ficha técnica

Empresa que realizó la encuesta: Videocom S. A. S. y One click to call. Sistema de muestreo: Selección aleatoria a diferentes sectores de Cartagena, mayores de 25 años. Margen de error: 5%. Técnica de recolección: Encuestas telefónicas. Fecha de recolección: 6 y 7 de febrero de 2021. Tema: Vacunación COVID-19. Persona que contrató: La Tertulia de Jimmy Méndez. Tamaño de los encuestados: 781 llamadas completas realizadas - 2.475 respuestas recibidas.

Habla un experto

Pablo Peñaloza MacMaster es médico, biólogo e investigador de la Northwestern University y apunta aspectos importantes del COVID-19, a propósito del sondeo. Estas son sus respuestas:

¿El coronavirus es un peligro real para tu salud?

-El SARS CoV-2 ha infectado más de 100 millones de personas a nivel global. Esto no es creencia subjetiva ni ideología, sino estadísticas epidemiológicas fehacientes que demuestran que el SARS CoV-2 es un peligro real, así sea que uno crea o no. Mi tío murió de COVID-19 hace unos meses y varias personas que conozco han sufrido de esta enfermedad y han tenido secuelas a largo plazo. Dudar que el SARS CoV-2 es real es como dudar que la tierra es redonda. El SARS CoV-2 ataca las vías respiratorias y genera una respuesta inflamatoria sistémica y descontrolada. Este virus también puede causar secuelas neurológicas o físicas de largo plazo. Es decir, muchas personas que han tenido COVID-19 y se recuperaron reportan dificultad permanente para hacer cálculos mentales simples como sumar o restar, o reportan pérdida del olfato a largo plazo. Muchos atletas que solían correr kilómetros, ahora no pueden ni siquiera correr a la esquina después de recuperarse de la infección. Aunque la mortalidad del SARS-2 es solo del 2%, las secuelas a largo plazo son prevalentes y se seguirán dando a conocer con el paso del tiempo. También, aunque el porcentaje de mortalidad del SARS CoV-2 es solo 2%, si millones de personas se infectan hay muchos muertos. Esto es diferente a otros coronavirus como el SARS CoV-1 del 2003, el cual tenía una mortalidad mas alta (11%), pero el virus no se transmitió a muchas personas y, por ende, no causó tantas muertes ni sufrimiento como el SARS CoV-. (Le puede interesar: Se reportan 73 nuevos casos de COVID-19 en Cartagena)

¿Y respecto a la vacuna?

-Decidí vacunarme porque los estudios han demostrado un nivel muy alto de seguridad y protección con estas vacunas. Estas vacunas también fueron testadas en personas con enfermedades y eso mostró gran seguridad y protección. Ahora, una en un millón de personas puede tener una reacción contraproducente después de vacunarse, pero estadísticamente, cuando hablamos de vacunas los beneficios son muchos mayores que los riesgos. Obviamente, las vacunas pueden generar dolor en el brazo, dolor de cabeza o fiebre. Estos síntomas son normales y es mejor tener estos síntomas leves y transitorios que sufrir de insuficiencia respiratoria o morir por COVID-19. Me vacuné hace varias semanas con la vacuna de RNA (Moderna) y me encuentro bien de salud, o sea que personalmente corroboro que es una vacuna segura. Sigo usando máscaras y tomando precauciones, puesto que no se sabe con certeza si la vacuna pueda proteger contra nuevos variantes virales, pero por lo menos es claro que la vacuna es segura y confiere una protección extraordinaria contra la enfermedad severa. (Lea también: A 8% se redujo el número de pacientes COVID-19 en UCI de Cartagena)

¿Qué pasa si muchas personas deciden no vacunarse?

-Si muchas personas deciden no vacunarse, esto podría causar más diversificación genética del virus, lo cual podría hacer las vacunas ineficaces.