Tenderos se reinventan para recuperar clientela

Usar tapabocas, lavar todos los productos adecuadamente para evitar contagios en su familia y en sus clientes, mantener la distancia, prestar el servicio de domicilio y, en algunos casos, hacer descuentos especiales, son algunos de los cambios que las tiendas de barrio han tenido que hacer para reinventarse y mantener no solo a su clientela, sino también su economía durante este tiempo de aislamiento. Según Carlota, una tendera al sur de la ciudad, desde que llegó el coronavirus sus ventas comenzaron a decaer poco a poco, debido a que muchos de los vecinos de su sector optaron por ir a hacer las compras en los supermercados más grandes, esto con el fin de tener más alimentos en sus casas y no depender del día a día en las tiendas. Esa falta de clientela hizo que algunas tiendas tuvieran que cerrar sus puertas, debido a que ya las ventas no eran lo mismo, sin embargo, con el pasar de los meses, los clientes han vuelto a llegar a estos establecimientos comerciales de barrio, donde popularmente les hacen el ‘fiado’.

¿Qué han hecho?

“Yo he tratado de reinventarme, antes no hacía domicilios, ahora sí lo hago, tenemos un número de Whatsapp, donde nos escriben con lo que necesitan y por ahí mismo les decimos el valor y en una moto les llevamos el pedido”, dice Carlota. Ella, quien tiene casi toda su vida administrando su propia tienda, quiere contar lo que poco a poco ha tenido que cambiar en su negocio para mantenerse en pie en medio de la situación que atraviesa la ciudad. “Al principio era muy poquito lo que se vendía, que eran las verduras, la cebolla, el tomate y todas estas cosas que cuando se compran en cantidad, algunas veces se dañan, por eso venían clientes a comprarlas acá, pero ya desde el mes de mayo o principios de junio, siento que han aumentado las ventas, más porque me las he ingeniado y les he contado a otros amigos tenderos, para que hagan lo mismo”, indicó, asegurando que a veces, con tal de tener la confianza del cliente, ha dado algunos productos como ‘ñapa’.

“Eso lo he hecho cuando veo que el vecino de verdad necesita esa bolsita de arroz o de azúcar y me ha venido a comprar constantemente o cuando lleva más de cierta cantidad de dinero en productos, ahí no solo gano yo, sino también esa otra persona”, comentó. Ante la situación han decidido unirse como gremios y a través de plataformas digitales promocionan sus productos para evitar el cierre de sus establecimientos. Algunas de estas plataformas son ‘Mi Tienda Ya, Mi Tienda Segura’ liderada por Fenalco, Coca-Cola, Postobón y Pepsico, en ella los tenderos también aprenden a minimizar el riesgo de contagio por coronavirus.

Exigen el tapabocas