“Tenemos 15 días aguantando esa hedentina”: vecinos de Camagüey

Las aguas se riegan a lo largo de la calle. //Foto: Julio Castaño - El Universal

Camagüey es una urbanización ubicada a un costado de la avenida del Consulado, colinda con barrios más conocidos como Buenos Aires, La Troncal, Los Ejecutivos o Tacarigua.

Exigen arreglos

Los habitantes indicaron que en ocasiones las alcantarillas se rebosan tanto que la calle parece un río, tornando difícil el tránsito vehicular y casi imposible el peatonal. Indicaron que nadie se atreve salir caminando por temor a resbalar y caer en la pestilente vía.

“Algunas personas del barrio dijeron que iban a presentar una acción de tutela porque ya habían transcurrido más de 15 días y no se había resuelto la situación. Necesitamos que Aguas de Cartagena venga rápido porque nos veremos obligados no solo a buscar mecanismos jurídicos sino a tomarnos las vías de hecho. Somos una comunidad pacífica, tranquila y lo que menos queremos es generar un caos por alguna protesta, pero si esto no se soluciona pronto nos veremos obligados a hacerla”, añadió otro morador de Camagüey que pidió no publicar su identidad.

Sobre la emergencia, Aguas de Cartagena tomó atenta nota al llamado de los habitantes de esta urbanización y anunció que enviaría a una cuadrilla al lugar para emprender las acciones correspondientes.