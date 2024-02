¡Tenga en cuenta! Estos sectores de Cartagena no tendrán luz el 12 de febrero

Lunes 12 de febrero:

- De 9:40 a. m. a 11:40 a .m., diagonal 21 con transversal 40, barrio Bosque.

- De 8:30 a. m. a 10:30 a. m., calle 17 con carrera 32, barrio El Carmelo.

- De 2:10 p. m. a 4:20 p. m., transversal 50 con diagonal 25, barrio República de Chile.

- De 8:00 a. m. a 5:00 p. m., transversal 52 con diagonal 23b, sector Bosquecito.

- De 10:30 a. m. a 5:00 p. m., manzana c, lote 9, barrio Villa Estrella.

Asimismo, de 7:40 a. m. a 5:00 p. m., se adelantarán trabajos de cambio de postes de baja tensión y redes que cumplieron su ciclo de vida útil, tiempo que se interrumpirá el servicio entre la calle 16 con carrera 15 del barrio Pasacaballo.

En la carrera 9 con calle 34, el sector La Boquilla, los sectores aledaños al Hotel Sonesta, la vía a La Boquilla y el Edificio Seaway estarán sin servicio de 6:45 a.m. a 7:15 a.m., y de 6:45 a.m. a 5:00 p.m., para realizar labores de reubicación de redes de media tensión y postes.

Además, se suspenderá el suministro eléctrico entre las 6:45 a. m. y las 5:45 p. m., en los sectores aledaños a Frutas y Verduras Élite, El Campo, Las Mellas, 14 de Septiembre, Centro de Eventos del Caribe Tropical y Lavadero King Car Wash.