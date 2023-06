“Teníamos un lago de aguas nauseabundas”: problema y solución en Bicentenario

Manuel Salgado, líder del sector, expuso la preocupación colectiva: “Esto es una posa séptica prácticamente, hay una malla que impide que el agua cruce hasta el caño. Muchos negocios aquí no están abriendo por eso. Yo tengo un negocio de comidas rápidas y no me atrevo a abrirlo, pues el olor nadie lo soporta. Están saliendo zancudos y moscas. A nosotros mismos nos tocó bloquear la calle para que la gente no pase”.