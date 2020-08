Terminal de Transporte de Cartagena reabrirá desde el 1° de septiembre

Con la reactivación del transporte terrestre vuelve a salir a flote el funcionamiento de la Terminal Satélite Periférica del Norte – Serena del Mar. Según expresó Luis Romero, este espacio también está listo pero no hay seguridad de que comience a funcionar el primero de septiembre por lo que podría abrirse más adelante cuando se den todas las circunstancias.

“Como apenas se va a aperturar y es nueva, primero tengo que coordinar con las empresas de transporte que van para allá para que tengan su taquilla porque como estaba cerrada no se habían hecho los contrato”, afirmó.

Agregó que pese a la reactivación muchas empresas no podrán salir de manera inmediata pues los vehículos duraron mucho tiempo sin utilizarse.

“Hay muchas empresas que no van a salir porque no están listas, no tienen sus vehículos con tecnomecánica. Un carro parado por cinco meses tienen que ponerlo activo, comprarle las pólizas de seguros y toda la papelería que debe tener el vehículo para que pueda salir a operar”.

Cabe recordar que este proyecto recibió el aval del Ministerio de Transporte y tiene una extensión de hectárea y media, con una inversión de $12.000 millones y cuenta con instalaciones climatizadas, 32 locales, entre ellos 18 taquillas, áreas de comidas, baterías de baño, plataformas de ascenso y descenso, sala de conductores, espacio para pruebas de alcoholemia, guarda equipajes, oficina de información y sala de espera.