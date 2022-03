“Tienes que quitarte eso”: hotel que no contrató a cartagenero por pelo afro

Ella me dijo “espero que en el Sena te hayan enseñado a cumplir normas, porque tienes que quitarse eso”, y me señaló hacia la cabeza”.

Víctor Padilla Amador, cartagenero.

Indicó que en esa conversación: “Ella me dijo “espero que en el Sena te hayan enseñado a cumplir normas, porque tienes que quitarse eso”, y me señaló hacia la cabeza. Yo quedé como que... ¿Eso qué? Y me dijo ella, de manera despectiva, “eso, el pelo”. Yo le respondí, la verdad es que es difícil que yo me quite el pelo porque mi pelo soy yo y no habría una razón por la que yo tenga que cortármelo”.

La explicación que recibió sobre por qué debe cortar su pelo afro fue: “Sí, porque vas a estar con los huéspedes y no puedes estar cerca de los huéspedes así, de esa manera”.

El cartagenero, quien tenía su pelo peinado con gajos, se rehusó al corte.

“Yo le dije, la verdad no le veo ningún problema a mi cabello, sin embargo, podemos mirar una alternativa que no sea cortarme el pelo, yo podría hacerme unas trenzas pegadas. Me dijo “no, tienes que cumplir los protocolos de la empresa y te voy a mostrar en la computadora cuáles son”. Decía que las mujeres deben tener cabello alaciado y los hombres cabello corto”, aseguró el joven.