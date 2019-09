Se cumplió un año del fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar, que le ordena al Distrito de Cartagena realizar una intervención inmediata de la isla de Tierrabomba con el fin de garantizarles a sus habitantes un entorno digno en el cual vivir y donde se cumplan sus derechos fundamentales. La acción de tutela que fue interpuesta por el abogado Carlos Rodríguez Uribe, explicaba que Tierrabomba debía ser incluido en el próximo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), sin embargo, esto no ha sido posible puesto que el último plan que ha tenido Cartagena es del año 2001. Además, el fallo indicaba que se debía ‘conservar el patrimonio cultural, arqueológico y arquitectónico de Tierrabomba’ e impulsar la prestación adecuada de los servicios públicos de la isla, donde se garantizara la prestación de servicio de salud. Aunque muchas de las cosas que indicaba el fallo no se han cumplido, es importante destacar que algunas entidades del Distrito o aliadas a este han estado trabajando con la comunidad de Tierrabomba en la preservación de su patrimonio.

¿Qué han hecho?

El Universal conoció que el Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), en cabeza de Javier Posada, han venido trabajando con la comunidad de Tierrabomba en jornadas integrales de superación de pobreza, jornadas de identificación, proyectos productivos y demás temas de interés de la comunidad, esto con el fin de ayudarla a preservar su cultura y ser más productiva en su campo laboral como lo es la pesca. “También estamos trabajando con el Ministerio del Interior, Distriseguridad y la Armada Nacional en un proyecto a favor de los pescadores del corregimiento, a quienes queremos ayudar donándoles botes y elementos de pesca, para esto estamos buscando apoyo, pues nosotros hicimos la caracterización de los pescadores, de la comunidad y participamos en la socialización del mismo”, indicó Javier Posada. Por su parte, José Carlos Puello Julio, secretario del Interior, señaló que “ya presentamos un proyecto por 250 mil millones de pesos para el fortalecimiento de gestores de convivencia, conformado por pescadores de la zona insular, para comprarles botes e insumos. Esperamos que sea aprobado, pues es para el beneficio de esta comunidad que se gana la vida de esta manera”. En cuanto a los niños y jóvenes, los están llevando por el camino del deporte, por lo que el viernes en la mañana, miembros del PES, estuvieron en la isla llevándoles guantes, máscaras protectoras y sacos de entrenamiento para que practiquen y aprendan boxeo. “Tierrabomba es una comunidad que visitamos con frecuencia e incluso hemos estado apoyando a la asociación de pescadores que presentó otro proyecto ante la Unidad de Desarrollo Rural y los estamos acompañando en esa gestión. Además, una cooperación internacional de la que somos aliados está en la ejecución de otro proyecto de emprendimiento que también va a entregar elementos de pesca para los pescadores de Tierrabomba y Bocachica, así que son varios frentes de trabajo al mismo tiempo con esta comunidad”, finalizó Javier Posada.

Cuidan el patrimonio

Por su parte la Escuela Taller Cartagena de Indias -Etcar -, que en conjunto con el Ministerio de Cultura, administra los bienes de interés cultural –BIC- de propiedad de la Nación, con la finalidad de su protección, conservación, mantenimiento, restauración, puesta en valor y divulgación, de tal manera que se resalten los valores, históricos, científicos artísticos y estéticos y se genere apropiación social, han venido preservando el Fuerte de San Fernando. “Para que la comunidad se apropie del monumento, decidimos colocar la entrada al Fuerte de San Fernando de manera gratuita. Además realizamos actividades de mantenimiento en él y lo custodiamos para que no realicen construcciones irregularidades en parte de su glacis”, explicó Claudia Navarro, directora de la Etcar. La Escuela Taller también ha venido implementando proyectos que son dinamizadores de actividades para el bien de la comunidad, como lo es el proyecto Museo de los Oficios, que generará más afluencia de visitantes a Bocachica, siendo ellos los principales beneficiarios. “En un convenio de Mincultura- Icanh y Etcar, avanzamos en el funcionamiento del laboratorio, un dinamizador de actividades que se convertirá en un polo de desarrollo económico para la población. De igual manera el rescate y mantenimiento y puesta en valor de las fortificaciones que se encuentran en ruinas sobre la bahía y el Caribe”, finalizó Navarro.

Siguen sin centro de salud

Para nadie es un secreto que enfermarse en Tierrabomba es caótico, pues no cuentan con un lugar apto donde les presten la atención médica necesaria, por lo que deben ser trasladados vía marítima hacia una clínica en la ciudad, por lo que en este punto, el fallo no ha podido ser cumplido, sin embargo, no se puede pasar por alto que el Dadis ha realizado varias campañas de vacunación, para niños y adultos; fumigación, vacunación de caninos y felinos, salud sexual y reproductiva, inspección de control y vigilancia de alimentos y medicamentos, y charlas sobre promoción y prevención de enfermedades.

Un nuevo paso