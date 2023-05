“Toca comprar menudeado”: Así se las ingenian cartageneros para rendir la plata

Inflación y cómo afecta a Cartagena; este proceso de la economía provoca un desequilibrio entre la demanda y la producción, que implica un aumento del nivel de precios en los productos y servicios, y afecta a los ciudadanos con la disminución de capacidad adquisitiva o de ahorro.

Este viernes el Dane reveló que la inflación en Colombia empezó a bajar y todo indica que habría tocado techo en marzo. Y es que en abril se había conocido el dato anual, el cual se ubicó en 12,82%, debajo del 13,34% observado en marzo. Lea también: Leve disminución de la inflación en Colombia: según el Dane se ubicó en 12,82%

En la actualidad, según Piedad Urdinola, directora del Dane, en efecto el costo de vida empezó a disminuir y, por ejemplo, la inflación anual a abril es comparable con la de noviembre de 2022; en tal sentido, los precios ya no están en niveles históricos y comparables con los de hace 24 años como pasaba hasta hace un par de meses.

Esto dicen los cartageneros

Para Rosmary Julio, las cosas no han cambiando mucho que digamos, ya que según ella, no siente mejorías y sigue ingeniándoselas para hacer que la plata le rinda. “Yo vivo sola con mis tres hijos, soy mamá y papá a la vez. Yo trabajo de manera informal, vivo del día y lo que me gano se me va en comida. La situación se ha puesto tan dura, que desde el año pasado son pocas las veces que yo he podido hacer un mercado. Me ha tocado comprar en la tienda, algunos dicen que ahí sale mas caro, pero cuando uno vive del día a día es difícil sacar del bolsillo $400.000 o $500.000 para hacer un mercado, y creo que eso no alcanza para nada en comparación con antes. Si antes uno comía patacones de plátano, ahora toca hacerlos de pochocho, que la mano está en $5.000 y trae más, y son igual de sabrosos”.