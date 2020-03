Trabajadores de las playas piden protección para no contraer coronavirus

Aunque esas disposiciones serán aplicadas en todo el territorio nacional, no se puede perder de vista que en ciudades como Cartagena hay situaciones particulares, por ser turística, por lo cual amerita que se tomen acciones en sitios que son concurridos por locales, nacionales y extranjeros, especialmente cuando se avecina la época se Semana Santa.

Leonel Flórez Teherán, vendedor de bebidas en las playas de Bocagrande, comenta que desde ayer empezó a implementar el uso de tapabocas en su local, pues asegura que a través de las noticias ha podido conocer algunas de las restricciones y medidas para prevenir el contagio, sin embargo, explica que por lo pronto no han recibido capacitaciones de parte de las autoridades sanitarias y a su parecer debe hacerse cuanto antes.

“Apenas supimos que ya en Cartagena llegó la enfermedad hemos tenido algunas precauciones, porque es que uno está aquí interactuando con mucha gente, sobre todo con turistas y uno no sabe de dónde vienen o en qué condiciones y se expone a que le dé cualquier enfermedad. Desde hoy comencé a usar tapabocas, pero acá necesitamos más explicaciones para saber qué hacer, mucho más porque se nos viene Semana Santa y la llegada de turistas es más alta”, asegura Flórez.

Baldo Vásquez, carpero, precisa que son más de 100 trabajadores en las playas y necesitan ayuda de las autoridades para tener material de protección como tapabocas o donde lavarse las manos, especialmente porque hay gente que se está aprovechando de la situación para vender estos elementos a un precio más alto y que para ellos es insostenible pagar.

“Aquí no han venido a decirnos qué tenemos que hacer en estos casos, queremos que nos den tapabocas a todos o que nos expliquen cómo protegernos ante la llegada de turistas, además hemos intentado comprar tapabocas pero resulta que los están vendiendo más caro de lo normal y no podemos estar invirtiendo esa cantidad de dinero diariamente, cuando lo que ganamos a veces no es mucho”.