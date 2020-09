Trabajadores exigen liquidación total de las antiguas Empresas Públicas

Según contó Indelson Macía del Río, secretario de la Asociación de Trabajadores de las Empresas Públicas, hay 491 personas inmersas en el proceso a la espera de que les definan aspectos pensionales, y aunque con el excalde Pedrito Pereira se hicieron unos compromisos, por cuestiones de tiempo no se alcanzó a darles cumplimiento.

Además, manifestó que con el alcalde Dau no han tenido la oportunidad de reunirse para abordar este tema, por lo que piden su presencia.

“Estamos exigiendo la presencia del alcalde para hacer unas mesas de trabajo que permitan finiquitar el proceso de liquidación total de las Empresas Públicas porque eso aún no está liquidado. Mientras que no se protocolice el acto administrativo no está finalizada; todavía hay 173 bienes a nombre de las Empresas Públicas”.

Por su parte, Humberto Gutiérrez, representante legal de la asociación denunció que “se perdieron $4.633 millones por burocracia y mermelada, los cuales estaban destinados para el pago de los auxilios funerarios y todas las prestaciones de los trabajadores y pensionados de las Empresas Públicas”.