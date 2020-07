Transcaribe fio pasajes a cartageneros y se le embolataron $85 millones

¿Cómo funciona el crédito?

Según el manual del usuario de Transcaribe, el usuario “tiene la opción de utilizar un crédito en las rutas alimentadoras, pretroncales y complementarias de Transcaribe hasta por el valor máximo de un pasaje. Para hacer transbordo en servicios troncales, el usuario deberá pagar el crédito cuando llegue a una estación del sistema. Si el usuario no realiza transbordo a servicio troncal, en la siguiente recarga que haga, será cobrado el crédito”.

El gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll Durango, aclaró que como se habilitó esta opción a todas las tarjetas, hay muchos números que no pueden ser identificados fácilmente porque no tienen datos de la ciudadanía.

Además, invitó a los usuarios del sistema a que recarguen sus tarjetas si han prestado pasajes en los últimos meses con el fin de recuperar los recursos del fondo y activar nuevamente el viaje a crédito para beneficio de los mismos.

“Con preocupación notamos que estos viajes a créditos no están siendo regresados al fondo que administra Transcaribe. Al no devolver esos ‘viajes prestados’ los recursos se agotan, como ocurriría si no suspendemos esta opción. En el análisis que se realiza semanalmente al comportamiento financiero del fondo, se identifica que en algunas semanas los usuarios prestaron hasta 12 millones de pesos, pero solo se recaudaron o devolvieron 100 mil pesos”, explicó el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll Durango.