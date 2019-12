Transversal Barú se está volviendo siniestra

Más de cien accidentes de tránsito han ocurrido en la Transversal Barú, desde que fue abierta al tráfico vehicular.

Así lo aseguró el dirigente afro del corregimiento de Barú, David González Cardales, quien añadió que tales percances se deben a la falta de mantenimiento y de señalizaciones adecuadas en esa arteria insular.

Según él, la vía no cumple con las normativas técnicas, empezando porque tiene menos de siete metros de ancho, lo que se constituye en uno de los factores que provocan los accidentes.

“Esta carretera --prosiguió González Cardales-- aún no ha sido oficialmente entregada a la comunidad, pero desde que anunciaron que la abrirían al tráfico vehicular, nos dimos cuenta de que todavía no estaba apta para el rodamiento de automotores”.

Relató que, seguidamente, los gestores afros de las tres comunidades de Barú expusieron su inquietud ante la Secretaría de Valorización Distrital, “la cual se encargaría del mantenimiento, tal como se estableció durante la consulta previa que posibilitó la construcción de la carretera, pero no hubo ninguna respuesta de parte de ese despacho”.

González Cardales y sus compañeros del Consejo Comunitario de Barú creen que lo más recomendable es hacerle un rediseño a la vía que cumpla con todos lo requerimientos técnicos, “porque estamos hablando de una arteria turística que debe tener sus señalizaciones precisas, su mantenimiento periódico y sus senderos peatonales, los cuales ahora mismo no existen. Por eso la vía está reventada por todas partes”.

Efraín Amín Bajaire, representante del Consorcio Vial Isla Barú, confirmó que, en efecto, la vía aún no se ha entregado oficialmente a la comunidad.

“La primera etapa, que se entregó en 2012 --explicó-- estaba pintada, tenía sus señalizaciones horizontales y verticales, pero todo eso se lo robó la comunidad. Todo eso reposa en la oficina de Valorización Distrital”.

Respecto a que, supuestamente, la vía no cumple normativas técnicas, Amín Bajaire contradijo informando que “esa construcción contó con la interventoría de AFA Constructores y de la Universidad de Cartagena. Cuando se entregó la primera etapa, la entregamos con todas sus señales y se las robaron. Las pusimos por segunda vez y volvieron a robárselas, por lo que decidimos no instalarlas más, porque las quitan para venderlas como chatarra”.

La primera etapa fue abierta hasta el sector Punta Iguana, dado que el sector Playetas no tenía licencia ambiental, lo que hizo que la obra se paralizara durante cuatro años.

“Esta segunda etapa que estamos haciendo desde Punta Iguana hasta Barú (pueblo), incluyendo 3.200 metros cuadrados en concreto rígido se entregará el 31 de mayo de 2020, de acuerdo con el cronograma que tiene la interventoría”, anunció Amín.

Asimismo contó que al Consorcio Vial Isla Barú le quitaron la facultad de ejecutar los mantenimientos de la vía, razón por la cual se presentan los accidentes que tienen abrumada a la comunidad “además de que la carretera se viene deteriorando apresuradamente: no hay rocería, no hay curado de las fisuras de asfalto, el agua penetra por las grietas y debe echársele una carpeta nueva, porque desde 2007 hasta 2019 todavía no se le ha hecho el primer mantenimiento. Entonces Valorización y la Alcaldía de Cartagena debería entregarle esa tarea a cualquier otro contratista para evitar que se acabe”.

Comentó que el tráfico vehicular que viene recibiendo la Transversal Barú es cuatro veces superior a lo que se estableció en 2006 como Tráfico Promedio Diario (TPD), lo que hace que la carpeta asfáltica resista menos.

El Universal intentó conseguir la opinión del director de Valorización, Jorge Lequerica Araújo, pero este no respondió su teléfono celular.