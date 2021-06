Tras COVID: Secretaria de Educación de Cartagena se reintegró a su trabajo

“Regreso con las manos abiertas, arrancamos con mucha fuerza y mucha esperanza. Quiero aprovechar para decirle a toda la ciudadanía: muchas gracias, gracias por todo el amor que ustedes me enviaron, por toda esa buena energía que llegó hasta esa cama en la que yo estuve; gracias por las oraciones. Hoy más que nunca sé del gran poder que tiene la oración, que tiene el amor. Muchas gracias por esa preocupación, por el apoyo psicológico, por el apoyo fuerte que le dieron a mi familia, sin ustedes, no hubiese sido igual para ellos”, comentó Acosta Amel.

La funcionaria reiteró su compromiso con Cartagena y sus ganas de seguir sirviendo a la ciudad como la maestra que es. “Sé que hoy muchas familias están pasando por situaciones difíciles y sé que muchos compañeros no lo han podido lograr. Solo quiero pedirles que no pierdan la esperanza, que, si alguno no lo logra, Dios sabrá cuál es el sentido que eso tiene. Ustedes pueden seguir cuidándose, teniendo fe, y pensar que esta sociedad pronto va a superar este trance en el que estamos viviendo”, dijo.