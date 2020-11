Tras protesta, detienen al presidente de la JAC del Barrio Chino

En medio de una protesta que los habitantes del Barrio Chino realizaban en la mañana de hoy, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), Miguel Salgado, y otro líder de la comunidad, Hernán Julio, fueron detenidos.

Los hechos sucedieron cuando los residente de este barrio bloquearon con varios contenedores de basuras la avenida del Lago, exigiendo una solución por las aguas malolientes y putrefactas que se estancan en sus calles. (Lea aquí: Habitantes del Barrio Chino mantienen bloqueada la avenida del Lago)

La Policía y agentes del Escuadrones Móviles Antidisturbios llegaron hasta el lugar y detuvieron al presidente de la JAC y al otro líder, por obstrucción de vías públicas.

Se conoció que los líderes fueron trasladados en una patrulla hasta la estación de Policía de Santa Rita. Luego serán llevados hasta Chambacú y posteriormente a la Fiscalía.

En diálogo con El Universal, Salgado manifestó que la comunidad bloqueó la vía porque pese a los llamados Aguas de Cartagena ni la Alcaldía han dado respuestas ni soluciones a las constantes inundaciones de sus calles internas.

“Bloqueando la avenida del Lago es la única forma de llamar la atención por esta problemática que tenemos, pero la misma se realizaba de forma pacífica y en ningún momento le faltamos el respeto a la Policía. Ellos me exigieron que nos quitáramos pero como no lo hicimos me capturaron porque yo era el líder”, aseguró el presidente de la JAC del Barrio Chino.

La Ley 1453 de 2011, Artículo 44 que adicionó el 353 A al Código Penal, contempla que toda persona o grupo de personas que con el conocimiento de su actuar, obstruyan, obstaculicen, dificulten, o impidan el libre tránsito de los vehículos y personas por calles, carreteras, autopistas o vías de circulación, y voluntariamente decidan hacerlo, estarán cometiendo el delito de Obstrucción de la Vía Pública, siempre que no cuenten con el permiso de la autoridad competente.

Es de precisar que este es un delito excarcelable.