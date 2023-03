¿Trasladarán peaje de Marahuaco? Mintransporte responde a polémica

La semana pasada el ministro de Transporte, Guillermo Reyes anunció que denunciaría fiscal y disciplinariamente a la secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González-Forero por supuestamente apoyar a los comités que piden el desmonte de los peajes en el norte de Bolívar. En medio de la polémica se pudo conocer que la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena invitará a la funcionaria de la Alcaldía a rendir versión libre sobre los hechos denunciados por Mintransporte desde Barranquilla. No obstante, desde el Congreso Nacional de Municipios que se adelanta en Cartagena el jefe de la cartera de Transporte se refirió al apoyo que tienen algunos servidores públicos del país al desmonte de los peajes. Lea también: ¡Atención! Nuevamente aplazan audiencia de interventoría del Dique “Uno no puede hacer campaña contra los peajes cuando esto son parte de la estructura financiera de las concesiones viales. Uno no pueden andar incitando y en campaña electoral para que quiten un peaje o para que lo destruyan... eso es violatorio de tres tipos penales y los servidores públicos saben que no es capricho”, dijo Reyes.

Reiteró que se denunciarán a los servidores públicos que apoyen las protestas y desmanes contra los peajes: “Mandatarios, concejales y funcionarios que inciden a que se desmonten los peajes con vías de hecho los vamos a denunciar penal y disciplinariamente. Entre Cartagena y Barranquilla hay un peaje (Marahuaco) que hace 20 días levantaron las talanqueras con hechos de violencia. El concesionario no se preocupa porque el Estado les tiene que pagar. Cuando uno dice no paguen un peaje, es irresponsable como servidor público y quiénes lo usen como campaña vamos a tomar todas las medidas en materia de autoridad”. Y continuó: “A nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta pagar peajes, pero sin estos no tendríamos las vías que tenemos, claro, tienen huecos porque les ha faltado mantenimiento y recursos para mantenerlas. Hay un proyecto que voy a presentar que se suspenda el cobro de peajes cuando las vías están en mal estado”. La reunión En el marco del evento el alcalde de Cartagena, William Dau y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes se reunieron para hablar de la situación de orden público de los peajes de Marahuaco y Ballestas (Pasacaballos). “Fue una reunión corta, un encuentro de personas que se entienden, que creen que el diálogo es el camino. He insistido que el tema de los peajes no es caprichoso. Aquí en Cartagena y Bolívar hay varios peajes que están comprometidos con movimientos de ‘no al peaje’, algunos usando las vías de hecho. El alcalde me ha mostrado su preocupación que ha tenido desde hace tiempo con la caseta de Marahuaco y ha expresado que el tema del peaje hay que revisarse”, dijo Reyes. Y reiteró: “Yo me he comprometido a revisar los números. También revisar si hay lugar a tarifas diferenciales o deba estar instalado en otro lugar; nos sentaremos a conversar y hacer una revisión numérica sobre el peaje de Marahuaco. El mensaje es que no se pueden usar las vías de hecho, estamos con las puertas abiertas siempre al diálogo”.

En el encuentro Dau señaló que desde el Gobierno anterior se ha venido revisando la situación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), especialmente con el cobro y el lugar que se ubica, se acordó revisar la situación.

“Yo no soy partidario de que se siga cobrando indefinidamente, tengo años diciendo que eso debe ser trasladado a Lomita Arena, como lo estructuró la ANI al inicio de este proyecto. Hace más de un año, nos reunimos con la gente de los corregimientos y funcionarios de la ANI, y respaldé a la comunidad para lograr el traslado del peaje; la ANI dijo que tenían que revisar el tema económico, pero ellos regresaron y no han propuesto lo que dijeron en su momento, y ratifico que el diálogo es lo importante para llegar a soluciones”, expresó el mandatario de los cartageneros. Y reiteró: “El ministro hablará con el director de la ANI para revisar un posible traslado, no estoy promoviendo la violencia, esperamos en un muy corto tiempo tener resuelto este tema de manera pacífica”.

¿Se trasladará el peaje de Marahuaco? Los habitantes de los corregimientos de la vía del Mar le piden trasladar el peaje de Marahuaco al kilómetro 48 como lo contemplaba el proyecto. “Es muy fácil que el alcalde Cartagena diga que trasladen el peaje, pero eso genera un problema en otro lado. Cuando se hace una concesion vial lo primero que se hace en la estructuración es definir dónde va el peaje y se habla con las comunidades. El decir que se traslade tiene que llevarse a una solicitud de diálogo, pero no invitar la la comunidad que no pague “, argumentó.

Reyes invitó a las comunidades a conversar, pero que los peajes tienen que continuar. Aclaró que la casera de Marahuaco no tiene seis meses sino que lleva muchos años en la zona.