Tres emergencias en Cartagena deja lluvia de este jueves

Fernando Abello, director de la OAGRD, sostuvo que la atención de estas emergencias está siendo coordinada por el Puesto de Mando Unificado (PMU) virtual, tras levantar el PMU presencial que se instaló por la alerta de tormenta tropical que, afortunadamente, ya no rige sobre la ciudad.

“Constantemente estamos evaluando estas alertas meteorológicas, y no por el hecho que la alerta de tormenta tropical ya no esté vigente no quiere decir que bajamos la guardia. Estamos en época de lluvias y en cualquier momento se pueden presentar fuertes precipitaciones y vientos, por ello llamamos a la ciudadanía a acatar las principales recomendaciones para evitar episodios amargos”, manifestó el funcionario.