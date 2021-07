Una familia de El Pozón en Cartagena vive con 2 mil pesos al día

“La verdad es que se hace la voluntad de Dios, con $2 mil o $3 mil al día. Un kilo de arroz cuesta $2.700, compramos 500 pesos de aceite y no tiene ni 2 cc de espesor de lo que se despacha, entre $200 de tomate y $200 de cebollita se llevan más de tres mil pesos. Ya uno no puede comer huevo porque aquí lo venden a $500, el que más barato lo vende es a $400 y esta es la liga que más se acomoda para las personas”, relató Pájaro.

Ayer al mediodía aún no sabían qué comer y de su venta de paletas aún no vendían alguna.

Comerse un pedazo de salchichón o comprar un huevo es un verdadero lujo para la familia de Maribel Pájaro. Si tienen para el aceite y el arroz quizá no les alcance para los huevos, si tienen para el café y el azúcar no pueden completar lo del arroz.

“Rendir” el dinero

“Si consigues para comprarte un pan, no consigues para el café, si consigues el café y el pan no tienes azúcar, y así hay que ir dándose cuenta. Por ejemplo, si compro azúcar, tengo que dejar para mañana y tratar de exprimir eso para que me dure e ir resolviendo, y diario ir comprando de cada cosa para que me quede para el día siguiente medio ayudarme a solventar”, indicó.

Piden sisbenizarlos

Esta no es solo la realidad de Maribel y su familia, sino la de cerca de 24 familias que viven en el sector Nuevo Horizonte. Para ella, la situación es más sencilla de sobrellevar porque son adultos, pero para los niños no.

“El gobierno no nos colabora con nada, a finales de junio pasó un torbellino y hubo varias casas afectadas que se les cayeron las tejas pero de eso tampoco hemos recibido respuesta. No nos han sisbenizado, yo aparezco con puntaje alto y no sé por qué. Por mi edad ya no me reciben casi para trabajar y además tengo la enfermedad de polio diagnosticada por la EPS”, detalló Maribel.

El hermano de la mujer vende chances, su esposo hace oficios varios y es músico; su otro hermano tiene un accidente cerebrovascular y está en terapias; y la otra joven que acogió en su hogar, se quedó sin empleo hace varios meses y tiene una hija.

“Antes de la pandemia yo salía, me ganaba un día de aseo, me ganaba un día en la playa a hacer trencitas, pero ahora ya no puedes llegar allá porque no te dejan entrar, si les tocas el cabello no quiere porque se enfermarán y ya me cansé de hacerme pruebas COVID-19 nada más para ganarme 10 mil pesos haciendo unas trenzas, gastando más en los pasajes y expuesta a una enfermedad”, puntualizó.