Usuarios de Transcaribe tienen inconvenientes con nuevo sistema de recaudo

"Hoy presencié la frustración de cientos de usuarios que no pudieron utilizar sus tarjetas de Transcaribe debido al mensaje de 'tarjeta no habilitada'. Es preocupante que no haya habido una comunicación al respecto y que mañana pueda repetirse la misma situación. Transcaribe no entiende que realizar un cambio de sistema de recaudo sin previa socialización puede poner en riesgo el trabajo de muchos usuarios", dijo Jesús David López, usuario del sistema a través de Facebook.

Y continuó: “Es hora de que Transcaribe brinde un servicio eficiente, de calidad, integridad y respeto a los derechos de los usuarios. También es importante capacitar a los conductores y personal para ser más respetuosos, amables, humanitarios y cultos. Espero que se encuentre una solución pronta para todos los afectados entre ellos mi persona”.