Vacantes para trabajar por fuera de la ciudad: pagan hasta $5 millones

La rápida expansión de algunas empresas en Colombia ha generado nuevos empleos, especialmente para personal con poca experiencia, estudiantes del Sena y universitarios.

En 2022, la informalidad laboral en la capital de Bolívar se situó en 54,8%; mientras que el desempleo juvenil (15 a 28 años) en Cartagena es del 20,7%, superior al promedio nacional (18,2%). En Colombia los ocupados son 21,4 millones, los desocupados 3,4 millones; mientras que en la capital de Bolívar se reportaron 409 mil personas ocupadas y 52 mil desocupadas. Lea también: ¿Buscas salir de Cartagena? Hay vacantes con residencia permanente en EE. UU.

Ante la incertidumbre de no tener un empleo muchos cartageneros se ven en la ardua tarea de buscar trabajo en la ciudad. No obstante, sienten que la remuneración no es la mejor. “Estamos en una ciudad pequeña, los trabajos disponibles son pocos y si no cuentas con los años de experiencia especificados no te cogen. Hay gente que cuenta con suerte y ocupa grandes cargos en Cartagena, pero no es el caso de todos. Aquí hay personas muy preparadas y desempleada en estos momentos”, contó Marisol Zabaleta, una joven administradora de empresas de la ciudad, quien hasta el momento no ha logrado ser contratada en su primer trabajo.