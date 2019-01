Venezolanos dicen que la necesidad los obliga a trabajar estando con sus hijos

El tramo del barrio Las Brisas al Centro recorre diariamente Librainis Colina. Va acompañada por su madre, cuatro de sus cinco hermanos y tres sobrinos.

La niña de 10 años labora en la calle de La Moneda, en el Centro, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. La venta de dulces en diferentes puntos del Centro Histórico son la fuente de ingreso de la familia procedente de Venezuela.

“Nos ha tocado fuerte acá en Cartagena, porque no hay mucho trabajo y los que salen, pagan muy poquito y no alcanza para vivir”, aseguró Reina Vargas, madre de la menor de edad.

Como vendedores ambulantes se ganan diariamente desde 15 hasta 20 mil pesos.

“Yo sé que esto lo tengo que hacer para poder tener algo para comer y donde dormir, tengo que ayudar a mi mamá”, aseguró la niña, autorizada por su madre. Aunque Librainis no ha tenido inconvenientes con la Policía, ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), afirma lo siguiente: “me da miedo que me lleven del lado de mi mamá, nosotros no estamos haciendo nada malo”.

Desde que llegaron a la ciudad, el 17 de enero del año pasado, se han enfrentado a situaciones difíciles, tales como el intento de violación a una de las integrantes de la familia, amenazas de muerte y discriminación.

Sin embargo, las angustias y preocupaciones de esta familia aumentaron hace tres meses, cuando miembros de la Policía y del ICBF se acercaron a Roxaini Rodríguez, la hija mayor de Reina y madre de un niño y una niña, de cuatro y dos años, respectivamente, para llevarse a uno de sus hijos. “Llegaron hasta donde yo estaba y me iban a quitar a mi niña a la fuerza, yo lloré y no me la dejé quitar”, narra la mujer. Aunque reconocen que no está bien que los niños trabajen, manifiestan que es necesario que lo hagan para poder sobrevivir.

Con temor y a la expectativa trabaja la familia, por los siete integrantes menores de edad que a diario laboran vendiendo dulces. Al igual que la familia Vargas, son muchos los venezolanos que a diario se ganan la vida en distintos puntos de la ciudad vendiendo o haciendo oficios varios, acompañados de sus hijos menores de edad.