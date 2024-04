Video: A esta hora protestan en entrada a Santa Ana, completan 7 días sin luz

La comunidad asegura que no levantarán el paro hasta que no les solucionen la problemática. “Nos parece un engaño por parte de la empresa, no aplican el sentido social. No es justo dejar a más de 50 familias sin el servicio de energía por tanto tiempo. Esperaron que el transformador se dañara y es responsabilidad de ellos ponerlo. La comunidad está decidida a no levantar el paro hasta que no haya una solución por parte de Afinia o hasta que la Alcaldía resuelva el tema. Si no nos solucionan no se podrá traficar en la vía que conduce de a Barú”, enfatizaron.



El Universal se comunicó con la empresa Afinia, pero hasta el momento no se han pronunciado. Le puede interesar: ¡Ojo! Estos barrios de Cartagena no tendrán luz el 10 de abril



Noticia en desarrollo