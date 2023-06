Video: Grúa en Cartagena transporta moto dentro de una buseta

En el video se escucha al hombre narrando lo sucedido. “Miren qué belleza, miren dónde está la moto, y hasta dónde llega el bus”, señala el hombre con la cámara y se aprecia a una motocicleta casi al borde de la puerta de la buseta, la cual está sobre la grúa, pero no solo eso; esta no alcanza el tamaño suficiente del largo del bus.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. “Yo siendo el dueño de la moto no lo permito, lo hago que traigan otra grúa”, “Queda demostrado que aquí el tránsito no funciona”, “esto es Cartagena, todo se vale”, “la vaina buena es que el de la buseta se llevó por delante al de la moto, eso fue en la avenida cerca a la subida de La Popa”, fueron algunos de los comentarios.