Video: La discusión de mimos en el Centro Histórico que se hizo viral

La discusión se fue subiendo de tono, el mimo molesto le dijo al otro “eso que tu haces no es ser un mimo, quítate ese maquillaje para que te dediques a hacer otra cosa y no pongas mi trabajo por el suelo”. Por su parte, el mimo señalado, le preguntó al otro ¿a qué escuela pertenecía? a lo que el otro le respondió “de la calle de Marcel Marceau” y hasta le hizo una demostración de su pantomima, recordándole que los mimos no pueden hablar, como regla fundamental. “Estás pidiendo como un gamín, y te estás disfrazando de mimo para que te puedan dar”, fueron las palabras con las que concluyó el artista indignado.

“¿Cuál es el conflicto?”, pregunta el joven, a lo que uno de ellos responde: “El pleito es el siguiente, el está disfrazado como mimo, pero él dice que no es mimo y a él lo ven quienes pasan por acá y van a decir que es un mimo, pero no lo es”, dijo el mimo molesto. Y añadió que su oponente solo se dedicaba a “fastidiar y pedir plata”. Lea también: “No se parece, es un pene”, habla la artista tras el polémico mural en el Centro

Cuestionamientos tras el video abren debate

La publicación trajo consigo diferentes comentarios y reacciones, desde quienes se burlaron de la forma en que discutían los hombres, hasta quienes cuestionaron los espacios que se abren para estos artistas en la ciudad. “Yo conozco a el señor mimo cuando iba a u colabórenle, a él le toca duro y es muy buena gente. Siempre lo quieren estar sacando de las partes”, “La discusión de fondo es sería, aquí los artistas no se le respeta, sean de la calle o de la academia merece respeto y la dignificación de su trabajo”, “La verdad el mimo del chaleco si es muy bueno, lleva mucho tiempo en Cartagena trabajando en eso y las veces que lo he visto ha sido una muy buena presentación”, fueron algunos de los comentarios en el video original de TikTok publicado por la cuenta @lilsentai. Lea también: “Nos tienen aislados hace muchos meses, ya no vendemos nada”: libreros

Artistas de este sector aseguran que la llegada masiva de venezolanos a Cartagena se ha convertido en una ‘traba’ para ellos, no solo por la nueva ‘competencia’ sino porque aseguran no se quieren someter a los controles requeridos. “Los venezolanos no quieren participar en este proceso, así como también hay gente que no es artista y piden plata sin el permiso. Para la temporada por lo general se hace una reunión con la gerencia del Centro Histórico para revisar estos temas”, dijo uno de los artistas a El Universal.