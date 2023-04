Video: Más de 40 jóvenes se enfrentaron en calle de un barrio de Cartagena

“No hay policías en el sector cuando se arman las peleas, por lo que se necesitan refuerzos y acompañamiento de manera urgente. Los que vamos entrando en carro no podemos pasar porque lanzan piedras y esos muchachos están con machetes. No tienen ley y tienen azotado al barrio”, indicó un habitante de la zona. Lea: Dos muertos y dos heridos dejan dos riñas

Lo preocupante de estos hechos es que quienes se enfrentan son jóvenes, quienes ponen en peligro la vida de los niños de la comunidad y de cualquier persona que transite por la zona, sobre todo en las noches.

Vecinos hacen un llamado a las autoridades para que tengan conocimiento en cuanto a estas riñas entre pandillas y le brinden a la comunidad soluciones.

Quienes se han visto más afectados son los transeúntes y conductores que van por la zona. Algunos han optado por no querer entrar al barrio, aterrorizados por no saber qué puede suceder en cualquier momento. Lea: Video: En violenta riña, turba atacó a joven con piedras y a machete

“Esto no es de cuadrantes, sino de los Grupos Operativos Especiales de Seguridades (GOES), porque cada vez que se forman las peloteras llamamos a la Policía del cuadrante y nunca dan respuesta o llegan tarde al lugar donde se están presentado los hechos, o en su defecto no pueden aplacar las peleas tan grandes que arman esos muchachos”, dijo otro vecino.

“El personal de la Policía Metropolitana está en el barrio controlando el enfrentamiento entre los jóvenes, y se atendió el requerimiento antes que se presentara un daño o una afectación a la vida o a la integridad de cualquier habitante del sector, pero a manera de reflexión sería bueno tener presente que los procesos necesarios para solucionar estas situaciones no están relacionados únicamente en el uso legítimo de la fuerza por parte de la Policía, que debería ser el último instrumento a emplear. Como bien lo dijo el sabio Pitágoras ‘educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres’”, explicó el teniente coronel Henry Leal, comandante operativo de la Policía Metropolitana.