Video: perro lleva días expuesto al sol y a las alturas en edificio de Manga

“Ya fuimos con la policía, no sabemos con cuántos entes gubernamentales más hablar, nadie da una solución. Desde mi edificio se ve el perro desesperado en el balcón y puedo presenciar todos los días como está solo ahí tarde, mañana y noche, llueva o haya sol. El perrito no deja de ladrar y hacer todo lo posible por entrar a la casa”, contó uno de los vecinos.

Según las versiones de los denunciantes, en reiteradas ocasiones y ante las múltiples quejas, la administración del edificio ha conversado con la dueña del canino, pero la mujer no está dispuesta a moverlo del lugar. El caso fue reportado también ante las autoridades, pero hasta la fecha no obtienen una respuesta alentadora. Lea también: Perro lobo siberiano ataca a menor en un conjunto residencial de Cartagena

“A sol y agua, día y noche”; es la forma en que habitantes del barrio Manga describen las circunstancias en las que se encuentra hace días un perro (al parecer raza labrador), el cual no deja de ladrar desde el balcón de un edificio ubicado en el cuarto callejón de Manga.

También agregó: “según lo que uno puede ver, al perro lo dejan con la comida, el agua y con una casita, pero con estas temperaturas eso se calienta y él entra en colapso, y ahí es donde comienza a ladrar. De verdad que es una situación muy triste, al perro ya lo han ido a visitar veterinarios y dicen que está bien de salud, pero uno no tiene una mascota simplemente para darle comida y agua. En las condiciones en que se encuentra tiene un descuido emocional. Las veces que ha llovido lo dejan ahí, me imagino que él se meterá en su casita. Me da miedo que se pueda tirar”.