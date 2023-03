¡Vuelve y juega! Reviven quejas por aumento en los recibos de la luz

A la discusión en redes sociales se unió el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien pidió a los usuarios de la empresa Afinia hacer un comparativo entre las dos últimas facturas. “Cartageneros, ¿ya les llegó el recibo de Afinia? Revisen, por favor, el precio del kilovatio/hora y compárenlo con el del mes pasado. He recibido de manera reiterada dos quejas: demoras en la facturación y aumento del 50% en el valor del Kw”, trinó. También le puede interesar: “De rodillas le pedimos, hagan algo”: senador Gómez a Minminas por tarifas de energía

¿Por qué no ha llegado el recibo de la luz? Esa fue la pregunta que se hacían los habitantes de conjuntos residenciales en Villa Estrella porque las facturas de energía no habían llegado. Incluso, en la APP tampoco estaban cargadas. Algunos residentes de la zona se llevaron una sorpresa porque, según ellos, los recibos les llegaron más caros a pesar de consumir los mismos kilovatios. Lea: Afinia presentó cinco alternativas para bajar las tarifas de la luz

Cartageneros, ¿Ya les llegó el recibo de @AfiniaGrupoEPM ? Revisen por favor el precio del kilovatio hora y compárenlo con el del mes pasado. He recibo de manera reiterada dos quejas: Demoras en la facturación y aumento del 50% en el valor del Kw. Recibo denuncias y evidencias 📣

Reacciones

El ingeniero William Murra insiste en que la cuestión de la tarifa en la Costa está en quitar las pérdidas no técnicas del componente tarifario. “Las tarifas en todas partes del mundo tienen que subir por efecto de la inflación, eso ha ocurrido siempre. El tema de la tarifa para poder equipararla y hacer justicia tarifaria en el país es que nos quiten las pérdidas no técnicas del componente tarifario. Recordemos que las pérdidas no técnicas están en el segmento de pérdidas que aparece en el recibo”, indicó Murra.