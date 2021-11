William Dau solicitó la intervención inmediata de Veolia y Pacaribe

Señaló que “si la Superintendencia, que es la entidad encargada de proteger a la ciudadanía de los abusos de las empresas prestadoras de servicios públicos está en ese contubernio, que parece que su función fuera defender a las empresas prestadoras de servicios públicos de los justos reclamos de la ciudadanía, eso no va más. A Cartagena se le respeta”.

A la Superservicios, el alcalde de Cartagena le manifestó que, además de intervenir a Veolia y Pacaribe, “exigimos que no se les calcule, que se les descuente el subsidio correspondiente a los barrios en que no prestaron el servicio durante todo el tiempo que no lo prestaron. Eso se puede abonar a esas deudas actuales, vigentes, puede ser como sea, pero ese dinero hay que descontarlo, porque sino se están es robando el dinero”.

Reiteró que “si aplican un subsidio por un servicio que no prestaron se están es robando el dinero y eso no lo vamos a permitir. Nuevamente digo, a Cartagena se le respeta”.