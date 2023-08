¿Y la Concesión Vial? Persiste el riesgo para peatones en el Corredor de Carga

A pesar de realizar varias protestas en las últimas semanas, la problemática no ha sido resuelta y las condiciones siguen siendo riesgosas para quienes deben cruzar la transitada vía, en la cual el flujo de tractomulas y toda clase de vehículos es constante. Lea: ¡Cruce peligroso! Estudiantes de Cartagena se enfrentan día a día a las tractomulas

Los líderes comunales de Santa Clara han realizado múltiples peticiones a la Concesión Vial para que resuelva la situación y evite una tragedia; sin embargo, no han sido escuchados.

Carlos Pio Manuel Lozada, presidente de la JAC, expresó recientemente a El Universal que hasta la fecha no han recibido una respuesta satisfactoria.

“La cebra ya no se ve, se borró, y es indispensable que la vuelvan a pintar. El riesgo al cruzar es bastante alto, y no solo los residentes de Santa Clara se ven afectados, sino también habitantes de Ceballos y alrededor de 600 estudiantes del colegio Salim Bechara que viven en zonas cercanas”, señaló.

Funcionarios de la concesión indicaron a finales de mayo que una vez Aguas de Cartagena detectara una fuga de agua potable en ese tramo de la vía, se iniciarían los trabajos en la capa asfáltica y la demarcación de la cebra.

Acuacar resolvió el daño a principios de julio, pero ahora es la Concesión Vial la que no ha aparecido para cumplir con su compromiso. Ayer este medio intentó obtener un pronunciamiento de parte de las directivas, pero no fue posible.