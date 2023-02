Científicos hallan la fuente de la energía oscura en el Universo

El Universo está compuesto por tres elementos: la materia ordinaria -planetas, estrellas y objetos visibles- que equivale a un 5%; la materia oscura -que no emite ni refleja ni absorbe luz- que representa un 27%; y el 68% restante corresponde a la energía oscura, pero nadie ha podido explicar cómo se origina y qué es.

Un grupo internacional de astrónomos asegura haber encontrado la primera evidencia observacional de que los agujeros negros son la fuente de la desconocida energía oscura, según se detalla en un estudio publicado por la revista The Astrophysical Journal Letters.

“Sin embargo, esto no significa que otras personas no hayan propuesto fuentes para la energía oscura, sino que este es el primer trabajo observacional en el que no añadimos nada nuevo al Universo como fuente para la energía oscura: los agujeros negros en la teoría de la gravedad de Einstein son la energía oscura”, aclaró.

El coautor de la investigación Kevin Croker, afirmó: “Esta medición, que explica por qué el Universo se acelera ahora, ofrece una hermosa visión de la fuerza real de la gravedad de Einstein”.