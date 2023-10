Colombianas descubren por qué cantan las ballenas jorobadas

Las canciones

Si bien es cierto que Payne y Watlington hicieron un hallazgo importante al descubrir las canciones y publicaron el disco Songs of the Humpback Whale con el fin de estimular la urgente conservación de estos animales que se encontraban a punto de extinguirse (durante el siglo XIX eran sacrificados indiscriminadamente para obtener jabón, aceite y comida para mascotas); también es cierto que la ciencia empezó a indagar sobre esos sonidos, concluyendo que las jorobadas se comunican de dos formas diferentes por medio de ellos.

La primera la llamaron comunicación no vocal, que se da cuando una ballena salta y cae en el agua y produce un sonido, ese sonido puede ser un mensaje para otras ballenas, o cuando golpean el agua con la cola, o cuando resoplan. La segunda es la comunicación vocal, dentro de la que se reconocen varias categorías, según explicó Esteban Duque, especialista en mamíferos marinos, y líder de investigaciones marinas del Jardín Botánico del Pacífico que, aunque no participó en el estudio de Bonilla, tiene un interés particular en el tema de la acústica animal. “En una categoría están las llamadas sociales, o sea, sonido que cualquier ballena puede hacer. Sea macho, hembra, joven, viejo o adulto, juvenil, cualquier ballena puede simplemente hacer un sonido para comunicarle a otra ballena algo: la mamá a su bebé, por ejemplo, le hace un sonido que normalmente es suavecito, como un ronroneo, como brrrr, para decirle: ‘Aquí estoy, no te pierdas’. Y en la otra categoría están las grandiosas, mágicas y misteriosas canciones”.

Todos sabemos que las ballenas jorobadas cantan, pero resulta que a esos sonidos articulados se les llama canciones porque tienen una estructura bastante compleja, similar a la de las canciones humanas: “Digamos que cuando hacemos una canción humana, tenemos palabras que hacen frases y frases que hacen estrofas. Bueno, en las canciones de las ballenas jorobadas sucede algo muy similar. Si tú coges una la puedes desarmar en muchos sonidos, con la particularidad de que esos sonidos tienen un orden jerárquico- Entonces, bajo esta comparación, cada sonido es una unidad, que sería una palabra, varios sonidos diferentes forman una frase, esa frase se repite varias veces y forma una estrofa”, añadió Duque.

Cada una de esas canciones está formada por entre 5 y 15 estrofas y puede durar hasta media hora, que siempre son entonadas en el mismo orden. Pero, ¿por qué cantan las ballenas jorobadas? Existen muchas teorías al respecto, y parten todas del hecho de que solo cantan los machos, por lo que se cree que tiene un rol en la reproducción, así que se tienen las hipótesis de que puede ser para atraer a las hembras, para marcar territorio, o para dar información sobre su estado reproductivo.

“Pero lo más interesante de todo es ver cómo, a través de esa estructura compleja de composición, las ballenas pasan por un proceso creativo. Digamos, ellas empiezan la temporada con un tipo de canción, con la canción del año pasado, por decir algo, y como están todo el tiempo innovando, al final de la temporada tienen una canción completamente diferente que conserva algunos componentes de la canción anterior, claro, y algunos componentes que fueron creados durante la nueva temporada. Creemos que las hembras valoran esa creatividad de los machos”, dijo Bonilla.

Además, de este proceso creativo y la importancia de este fenómeno para su estructura social, la ciencia ha podido establecer que la canción se transmite de unos individuos a otros, quiere decir que para estos animales es importante aprender la canción e innovar en la canción, lo cual da cuenta de un proceso y de una herencia cultural.

Los resultados

Luego de haber grabado 40 horas bajo el mar, las cuatro investigadoras empezaron a estudiar la acústica de las ballenas por medio de espectrogramas, que son representaciones visuales del sonido, a través de los cuales supieron qué frecuencias tenían —tienen— las canciones y durante cuánto tiempo, por lo que pudieron identificar cada una de las unidades de la canción y hacer el análisis de cómo esa canción se ve modificada en diferentes lugares o en diferentes momentos de la temporada “Básicamente el primer paso después de tener las grabaciones fue anotar e identificar las diferentes unidades. Una vez tuvimos eso, pudimos comparar los datos entre los sitios y entre las canciones”, detalló Bonilla.

El resultado más importante que obtuvieron fue la descripción de la canción de la ballena jorobada, porque, a pesar de que la distancia entre Bahía Solano, Bahía Málaga y Tumaco no es tan grande, sí encontraron algunas diferencias pese a los patrones comunes. “Tal vez esto se deba a que existe un flujo de individuos entre estas zonas durante la temporada, entonces los animales no son estáticos y al contrario están aportándole algo a las canciones en diferentes lugares”.

De igual forma otro resultado que las sorprendió es que algunos patrones de la canción escuchada en ese 2019 en el Pacífico habían sido descubiertos una temporada antes, el año anterior, en las islas polinésicas, lo que quiere decir que “es muy probable que un grupo de machos o un macho viajó de las islas polinésicas al Pacífico sur, se unió a las poblaciones aquí presentes e influenció a los machos de la zona en cuanto a su canción, lo cual habla de cómo las ballenas se están influenciando las unas a las otras en diferentes poblaciones, a pesar de que pensábamos que los grupos interactuaban muy poco, y que no había un intercambio o un flujo de individuos entre las diferentes poblaciones”, concluyó la investigadora.

Haber encontrado que las ballenas jorobadas producen o están entonando la misma canción en todas las poblaciones, no solo habla de la importancia de tener zonas protegidas que se conecten entre sí para garantizar que puedan continuar moviéndose y comunicándose en todo el mundo pese a tener patrones tan diferentes de migración; también habla de la importancia de seguir investigando a profundidad como ese flujo impacta culturalmente sus sociedades.