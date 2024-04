Crean antibióticos eficaces contra bacterias multirresistentes

La nueva clase de antibióticos se describe este lunes en un artículo de la revista científica ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS).

La investigación se ha hecho con el apoyo del proyecto europeo ENABLE, dirigido por la Universidad de Uppsala y la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline, que junto a más de cincuenta socios europeos del mundo académico y la industria, aúnan recursos y conocimientos para avanzar en el desarrollo de antibióticos contra baterias multirresistentes.

Los antibióticos son la base de la medicina moderna y en el último siglo han mejorado espectacularmente la vida de personas de todo el mundo. Puede interesarle: Científico que creó bebés modificados retoma investigaciones

Dependemos de ellos para tratar o prevenir infecciones bacterianas, para reducir el riesgo de infección en los tratamientos del cáncer, en intervenciones quirúrgicas invasivas, en trasplantes, y en madres y bebés prematuros, entre otros muchos usos.

Sin embargo, el aumento mundial de la resistencia a los antibióticos amenaza cada vez más su eficacia. Para garantizar el acceso a antibióticos eficaces en el futuro urge encontrar nuevos compuestos.