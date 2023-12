La NASA celebra la Navidad compartiendo la imagen de un árbol cósmico

“Está empezando a parecerse mucho al cosmos “. Simulando la típica canción de “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, de Michael Bublé , la agencia espacial estadounidense (NASA) hizo pública una imagen y captada esta semana de una nebulosa situada a 2.500 años luz de la Tierra. Y lo hacía un ritmo navideño para emular que esta agrupación de estrellas parecía un auténtico árbol de Navidad.

“Esta nueva imagen de NGC 2264, también conocido como el “Cúmulo del Árbol de Navidad”, muestra la forma de un árbol cósmico con el brillo de las luces estelares”, dice la NASA en una nota. Este “ Christmas Tree Cluster “, o NGC 2264, toma su nombre no de su forma sino del brillo de sus estrellas, que iluminan el área circundante como si de las luces de un árbol de Navidad se tratan.

Una estampa navideña desde el espacio

La fotografía fue creada para que pareciera un árbol navideño, usando azul y blanco para colorear las estrellas jóvenes que no tienen más de cinco millones de años. Y todo para conformar la imagen navideña de la agencia espacial.