Los mosquitos “asesinos” que harían temblar al dengue y a la fiebre amarilla

Manuel Peinado Lorca, biólogo español.

Próxima batalla: California, bajo críticas

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), aprobó la realización del experimento en California, y así seguir obteniendo resultados exitosos. Sin embargo, mientras que muchos están de acuerdo, las críticas de algunos biólogos se centran en los posibles efectos nocivos para los ecosistemas.

En el Estado Dorado se liberarán 2.400 millones de mosquitos modificados genéticamente. De esta forma, la descendencia femenina no será viable y la descendencia masculina que pueda sobrevivir, se reproducirá transmitiendo el gen modificado.

Los investigadores afirman que, en unas pocas generaciones, no existirán más mosquitos de la fiebre amarilla o el dengue, pues las hembras que se alimentan de sangre, la que utilizan para madurar sus huevos, no llegarán a la adultez; y los machos no pican, son inofensivos y no transmiten enfermedades.

Las críticas del experimento

Algunos biólogos guardan recelo y critican el experimento alegando que los mosquitos “asesinos” podrían mezclarse con otras poblaciones, propagando el nuevo gen de forma incontrolable. “Esto podría desencadenar consecuencias que son impredecibles. Podría dañar el ecosistema y, en el peor de los casos, podría generar nuevas especies de mosquitos híbridos resistentes a los métodos de defensa que se utilizan en la actualidad”, explicó Francisco María García, periodista científico.