¿OVNI o espionaje? Así funciona el globo chino que sobrevoló Cartagena

Tras derribar el globo que sobrevoló Estados Unidos, ese gobierno busca recuperar sus restos en el Atlántico con buzos de la Marina para obtener información clave para entender su tecnología. Para esto, EE. UU. reconstruirá la estructura y sus sistemas a partir de los vestigios.

El ex agente especial del FBI y ex oficial de operaciones de la CIA, Tracy Walder, explicó en una entrevista con MSNBC que tiene muchas esperanzas de que esto sea una bendición de inteligencia para EE.UU. al ver lo que tiene esta carga útil. “Esto nos proporciona mucha inteligencia en lugar de proporcionar a China la inteligencia que estaban tratando de obtener. Mi mejor hipótesis es que este globo no estaba tomando fotos sobre los EE.UU. Más bien, estaban recopilando inteligencia de medición, que son señales de armas nucleares, radar, sonar, ese tipo de cosas”, resaltó Walder.