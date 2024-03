Proteja a sus mascotas: prepárese para el próximo eclipse solar

Es importante tener en cuenta una serie de medidas de seguridad, como evitar mirar directamente al sol, incluso cuando este esté completamente cubierto por la luna. Además, no se deben utilizar gafas de sol convencionales, incluso si tienen lentes muy oscuros, ya que no brindan la protección necesaria. El reflejo del agua tampoco es seguro para observar el eclipse, por lo que en todos los casos se recomienda el uso de protección adecuada.

En cuanto a las mascotas, aunque es poco probable que miren directamente al sol durante el eclipse, es importante proteger también su salud ocular. Si bien los animales pueden no tener la misma curiosidad que los humanos, si llegaran a mirar el fenómeno solar, podrían sufrir daños oculares irreversibles.

Considerando esto, quizás lo más prudente sea no permitir que las mascotas estén al aire libre durante el eclipse y dejarlas en casa con las ventanas, puertas y cortinas cerradas para evitar que experimenten el cambio repentino de luz y para prevenir cualquier riesgo para su salud ocular.

Mirar un eclipse solar sin protección adecuada puede causar retinopatía, un daño irreversible en la retina que, aunque no causa dolor, puede ocurrir en cuestión de segundos. Lo preocupante es que los síntomas pueden no aparecer de inmediato y pueden manifestarse semanas después de la exposición. Desafortunadamente, una vez que se desarrolla la retinopatía, no hay tratamiento disponible.