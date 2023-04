Alcaldía de Medellín es denunciada por cobro de estudiantes que no existen

En el programa que les permite validar el bachillerato a jóvenes y adultos en Medellín habría malos manejos por parte de la Secretaría de Educación. Al parecer, según una denuncia del diputado Luis Peláez, se estarían malversando recursos con estudiantes fantasma. Es decir, algunos operadores estarían cediendo a presiones para cobrar por alumnos que no existen, deteriorando una estrategia que debería beneficiar a 17.000 personas.

“Resulta que en el Simat (Sistema de Matrículas Estudiantil) hay estudiantes registrados con cédulas que no existen: cobran por personas que en realidad no están recibiendo educación primaria ni básica secundaria”, dice el diputado. Lo particular de la denuncia, además de la gravedad que reviste, es que Peláez afirma haberla compartido en una misiva con el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, el 8 de septiembre pasado. Lea también: ¿Mauricio Lizcano saldrá de la Secretaría de la Presidencia?

En los primeros apartados del texto conocido por el diario El Colombiano se reseña que en la Secretaría (en donde es bien conocida la influencia del precandidato a la alcaldía Albert Corredor) se estarían feriando los cupos de cobertura. El diputado, quien dice no haber recibido respuesta del entonces ministro, describe en la misiva una situación vivida por uno de los operadores: “En reunión con el señor (Albert) Corredor, en la sede principal del Censa, dejó claro que si no se pagaba el 30% del valor del contrato no era posible asignar nuevos cupos”.